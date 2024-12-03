Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА

Сегодня, 18:15

Реванш Александра Шлеменко против Анатолия Токова: время начала и где смотреть бой

Александр Шлеменко проведет поединок против Анатолия Токова на RCC 21 14 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Шлеменко.
Фото соцсети
Telegram Дзен

Российские бойцы Александр Шлеменко и Анатолий Токов проведут бой-реванш в рамках RCC 21 в субботу, 14 декабря. Вечера ММА пройдет на спортивной арене «Уралец» в Екатеринбурге. Начало турнира — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире следить за поединками можно на телеканале UDAR (доступен на «Кинопоиске»).

40-летний Шлеменко в смешанных единоборствах провел 83 боя, в которых одержал 35 побед и потерпел 15 поражений. Также один бой завершился вничью и еще один был признан несостоявшимся.

34-летний Токов имеет профессиональный рекорд — 32 победы и три поражения.

Первый поединок соперников состоялся в 2018 году. Тогда Токов победил единогласным решением судей.

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Александр Шлеменко
Анатолий Токов
ММА
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Суд приговорил к 18,5 года колонии захватившего и изнасиловавшего в тюрьме заложницу
Визит Шольца в Киев и перспективы мира на Украине. Что пишут СМИ
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
Роналду проиграл крупную сумму фанату в челлендже у Мистера Биста
Ребенок выпал из кабины подъемника в Шерегеше
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя