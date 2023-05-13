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Единоборства / ММА

Сегодня, 19:39

Россиянин Тасоев взял серебро на чемпионате мира по дзюдо

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянин Инал Тасоев стал серебряным призером чемпионата мира по дзюдо в Дохе в весовой категории свыше 100 кг.

В финале он проиграл французу Тедди Ринеру. Француз с 11 золотыми и одной серебряной медалью в индивидуальных соревнованиях является самым титулованным дзюдоистом в истории чемпионатов мира.

Бронзовые медали завоевали бразилец Рафаэл Силва и Алишер Юсупов из Узбекистана.

Для россиян медаль Тасоева стала второй на текущем чемпионате мира, днем ранее золото завоевал Арман Адамян (до 100 кг).

Чемпионат мира завершится 14 мая.

дзюдо
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