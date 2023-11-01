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Сегодня, 10:49

Российские бойцы муай-тай выступят на чемпионате Европы в Турции в нейтральном статусе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор федерации тайского бокса России Татьяна Ефимова сообщила, что российские бойцы муай-тай будут допущены в нейтральном статусе до участия в чемпионате Европы в Турции.

«Спортсмены, которые выступали на Всемирных играх боевых искусств, теперь будут отдыхать, — цитирует Ефимову ТАСС. — А остальные члены сборной сейчас готовятся к чемпионату Европы, который пройдет в декабре в Турции. Никаких проблем с нашим участием в этом турнире быть не должно».

Чемпионат Европы по муай-тай пройдет в Анталье с 7 по 14 декабря. Россияне на всех турнирах, проходящих под эгидой Международной федерации ассоциаций тайского бокса, выступают в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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