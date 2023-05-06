Российские дзюдоисты выступят на чемпионате мира в Дохе

Международная федерация дзюдо допустила нейтральных индивидуальных спортсменов из России и Белоруссии к участию в чемпионате мира среди мужчин и женщин, который пройдет в Дохе с 7 по 13 мая 2023 года.

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо проголосовал за разрешение участвовать в турнире по дзюдо 2023 года в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN).

Как говорится в официальном заявлении IJF, эта «всемирно признанная спортивная организация стремится продвигать равенство и прозрачность во всех аспектах соревнований. Мы стремимся к тому, чтобы все спортсмены, независимо от их национальности или происхождения, имели возможность соревноваться на равных условиях без дискриминации. Решение было принято в соответствии с правилами, политикой и принципами честной игры IJF».

В итоговом заявочном списке семнадцать спортсменов — девять мужчин и восемь женщин. В состязаниях представительниц прекрасной половины наши дзюдоистки выступят во всех семи категориях, а в турнире дзюдоистов — в пяти категориях (за исключением 60 и 81 кг). При этом «сдвоенными» будут четыре веса 66, 90, 100 и свыше 100 кг у мужчин, и один — 57 кг — у женщин.

В главных состязаниях международного календаря 2023 года в Дохе примут участие 657 атлетов, представляющих 99 государств.

Личный турнир продлится с 7 по 13 мая. Каждый день будут разыграны по одному комплекту наград у мужчин и у женщин. Существенным дополнением к медалям станут рейтинговые очки олимпийской квалификации к Парижу-2024.