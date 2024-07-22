Сидельников: «Исмаилов — настоящий хищник, мужчина»

Российский боец Кирилл Сидельников (14-7) отреагировал на поединок между чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1) и Магомедом Исмаиловым (18-3).

«Честно признаюсь, что мне он [бой] понравился. Он показал уровень хорошего бокса Владимира и характер Магомеда. Он настоящий хищник, мужчина. От ударов, которые он пропускал, многие уже падали, а он продолжал хоть как-то отвечать и стоял на ногах. Это достойно уважения», — приводит слова Сидельникова MMA.Metaratings.

Минеев победил Исмаилова единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70) и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Бой состоялся 20 июля в Москве на площадке Live Арена.