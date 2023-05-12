КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА

Сегодня, 22:03

Российский дзюдоист Адамян назвал золото Олимпийских игр своей главной целью

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский дзюдоист Арман Адамян, ставший чемпионом мира в весовой категории до 100 кг, считает своей главной задачей победу на Олимпийских играх.

«До сих пор не могу осознать, что стал чемпионом мира, таких ощущений я еще не испытывал. Я очень серьезно готовился, был в идеальной форме. Лукаш — легенда, он смог выиграть все, но и я ехал только выигрывать, мне нужно было только золото, о серебре даже не думал. Я был чемпионом Европы, стал чемпионом мира. Остались только Олимпийские игры, и это моя цель», — приводит слова Адамяна ТАСС.

Адамяну 26 лет, он является серебряным призером чемпионата Европы 2020 года. В 2019 году спортсмен выиграл Европейские игры. Россиянин четырежды побеждал на этапах турниров Большого шлема и Гран-при.

Источник: https://tass.ru/sport/17737597
дзюдо
0
Читайте также
Баскетболиста НБА Маркканена призвали в финскую армию
Российские паралимпийцы выиграли апелляцию по поводу своего отстранения. Что это значит?
В Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28
Путин поручил создать условия для снижения оттока россиян за рубеж
В Луганске прогремели два взрыва
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский дзюдоист Адамян стал чемпионом мира в весовой категории до 100 кг