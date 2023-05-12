Российский дзюдоист Адамян назвал золото Олимпийских игр своей главной целью

Российский дзюдоист Арман Адамян, ставший чемпионом мира в весовой категории до 100 кг, считает своей главной задачей победу на Олимпийских играх.

«До сих пор не могу осознать, что стал чемпионом мира, таких ощущений я еще не испытывал. Я очень серьезно готовился, был в идеальной форме. Лукаш — легенда, он смог выиграть все, но и я ехал только выигрывать, мне нужно было только золото, о серебре даже не думал. Я был чемпионом Европы, стал чемпионом мира. Остались только Олимпийские игры, и это моя цель», — приводит слова Адамяна ТАСС.

Адамяну 26 лет, он является серебряным призером чемпионата Европы 2020 года. В 2019 году спортсмен выиграл Европейские игры. Россиянин четырежды побеждал на этапах турниров Большого шлема и Гран-при.