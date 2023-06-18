Российский дзюдоист Каниковский завоевал золото на этапе Большого шлема по дзюдо в Астане

Сегодня, 15:37
Российский дзюдоист Матвей Каниковский стал победителем этапа Большого шлема в Астане в весовой категории до 100 килограмм.
В финале Каниковский победил представителя ОАЭ Джафара Костоева. Бронзовыми призерами стали казахстанец Ислам Бозбаев и хорват Златко Кумрич.
Каниковский стал третьим российским дзюдоистом, завоевавшим золото на этапе в Астане. До него чемпионами стали Махмадбек Махмадбеков (весовая категория до 73 кг) и Кристина Дудина (до 48 кг).
Этап Большого шлема в Астане проходит с 16 по 18 июня, российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.