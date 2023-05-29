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Единоборства / ММА

Сегодня, 20:31

Российский дзюдоист Тасоев может получить золото ЧМ из-за ошибки судей

Алина Савинова
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Судья высшей международной категории Евгений Рахлин заявил, что россиянин Инал Тасоев может претендовать на получение золотой медали чемпионата мира после признания Международной федерацией дзюдо (IJF) судейской ошибки в его финальном поединке с французом Тедди Ринером.

«Признание допущенной ошибки позволяет рассчитывать на то, что Тасоеву может быть вручена вторая золотая медаль чемпионата мира», — приводят РИА Новости слова Рахлина.

13 мая в финале в весовой категории свыше 100 кг на чемпионате мира в Дохе Тасоев в дополнительное время матча с Ринером, которое проводится до первого набранного очка, провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным. Через несколько секунд победное действие удалось французу, ставшему 12-кратным чемпионом мира.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230529/dzyudo-1874873040.html
дзюдо
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