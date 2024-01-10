Руководитель Федерации бокса Ингушетии раскрыл распорядок дня Емельяненко в реабилитационном центре

Лом-Али Газгириев, руководитель Федерации бокса Ингушетии, в интервью «СЭ» рассказал, как Александр Емельяненко (28-9) проходил лечение в реабилитационном центре.

— Расскажите, что за задания были у Александра?

— Заданий много разных: мотивация выздоровления, иллюзии человека, болезненные последствия человека. Тебя учат работать со своими чувствами. После первых трех дней начинается режим — подъем, завтрак, все по режиму. Просто так ходить нельзя. Есть личное время, час времени в день, и все. А все остальное — задания, ряд мероприятий, лекции. Это такой цикл, день сурка. Единственное, в воскресенье телевизор можно посмотреть. Нет такого, что ты можешь выйти покурить.

— Как выглядел средний день Александра в реабилитационном центре?

— Утром подъем, зарядка, медитация, уборка. Есть такая функция, как хозяин дома. Он разбивает участки, эти участки нужно убрать. Идет прием этих участков, потом — завтрак, медитация. И задания начинаются. К часу — утреннее собрание, на день. И человек начинает с утра писать анализ чувств. План дня пишешь, как ты проведешь день. Задания даются не по шаблону. У нас индивидуальный подход к человеку.

В июне Газгириев привез Емельяненко на реабилитацию в Ингушетию, где он пробыл семь месяцев.