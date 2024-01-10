Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА

Сегодня, 08:30

Руководитель Федерации бокса Ингушетии раскрыл распорядок дня Емельяненко в реабилитационном центре

Давид Хачатрян
Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Лом-Али Газгириев, руководитель Федерации бокса Ингушетии, в интервью «СЭ» рассказал, как Александр Емельяненко (28-9) проходил лечение в реабилитационном центре.

— Расскажите, что за задания были у Александра?

— Заданий много разных: мотивация выздоровления, иллюзии человека, болезненные последствия человека. Тебя учат работать со своими чувствами. После первых трех дней начинается режим — подъем, завтрак, все по режиму. Просто так ходить нельзя. Есть личное время, час времени в день, и все. А все остальное — задания, ряд мероприятий, лекции. Это такой цикл, день сурка. Единственное, в воскресенье телевизор можно посмотреть. Нет такого, что ты можешь выйти покурить.

— Как выглядел средний день Александра в реабилитационном центре?

— Утром подъем, зарядка, медитация, уборка. Есть такая функция, как хозяин дома. Он разбивает участки, эти участки нужно убрать. Идет прием этих участков, потом — завтрак, медитация. И задания начинаются. К часу — утреннее собрание, на день. И человек начинает с утра писать анализ чувств. План дня пишешь, как ты проведешь день. Задания даются не по шаблону. У нас индивидуальный подход к человеку.

В июне Газгириев привез Емельяненко на реабилитацию в Ингушетию, где он пробыл семь месяцев.

Александр Емельяненко. Емельяненко выглядит как мусульманин и даже побывал в Медине. Но, похоже, веру он не поменял

Александр Емельяненко
2
0
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Тренер Магомедалиев заявил, что Александр Емельяненко принял ислам
Гуру боевого самбо Чугреев поделился историями о братьях Емельяненко, Хабибе и Махачеве
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Саратовской областью
Newsweek назвал новые российские БПЛА «Куб» ночным кошмаром для ВСУ
СМИ сообщили о признании двумя полковниками ФСБ вины по делу о взятке в 20 млн рублей
ABC News рассказал о росте числа тяжелораненых солдат в больницах Украины
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Глава Федерации бокса Ингушетии: «Александр Емельяненко пришел на свадьбу и попросил убрать со стола алкоголь»