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Сегодня, 17:08

Садулаев, Угуев и Сидаков выступят в турнире лиги Поддубного в Москве

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Основатель промоушена «Наше дело» и вице-президент борцовской лиги Поддубного Артур Арутюнян сообщил, что олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев, Заур Угуев и Заурбек Сидаков выступят 3 ноября в Москве.

«Десять лучших борцов из Дагестана сойдутся с десятью лучшими борцами из Северной Осетии и поставят точку в вопросе, чья школа борьбы достойна звания сильнейшей в мире. Среди них олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков и Заур Угуев», — приводит слова Арутюняна пресс-служба.

Также Арутюнян отметил, что с его приходом в индустрию отношение к борьбе изменится в корне, и зрителей ждут незабываемые шоу и яркие перформансы.

Борцовская лига Поддубного в 2022 году провела три турнира: два в Москве и один в Бишкеке. PWL-4 прошла в Алма-Аты в апреле 2023 года. За это время в PWL приняли участие более 1000 борцов из 15 стран мира.

Турнир «PWL 6. Наследники Олимпа» с участием олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы пройдет 3 ноября в Москве.

Садулаев — двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и серебряный призер чемпионата мира.

Угуев — олимпийский чемпион, чемпион мира 2018 и 2019 годов, призер чемпионатов Европы и победитель Кубка мира.

Сидаков — олимпийский чемпион Токио 2020, двукратный чемпион мира и чемпион Европейских игр 2019 года.

Абдулрашид Садулаев
Заурбек Сидаков
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