Самат Абдырахманов и Джонни Санчес возглавят турнир Hardcore 3 сентября

Победитель второго сезона Гран-при и чемпион мира по версии HBA Самат «Кыргыз» Абдырахманов сразится с венесуэльским боксером и участником Олимпиады 2008 года Джонни Санчесом в бою за титул WBL в главном бою турнира.

В со-главном событии вечера подерутся чемпион лиги в супертяжелом весе и победитель первого сезона Гран-при Тимур «Витязь» Слащинин и Хасан Юсефи — экс-чемпион AMC Fight Night Global в полутяжелом весе.

Также на турнире пройдет бой между экс-чемпионом в полусредней весовой категории Ильнаром «Хантером» Ишимбаевым и главным претендентом на титул чемпиона Исой «Палачом» Бегаевым. Кроме того, состоится поединок между Артемом «Ростовским» Кузьминым и Афигом Ягубовым.

Боксерский турнир Hardcore состоится 3 сентября в Москве на Hardcore Media Arena.