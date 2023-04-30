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Единоборства / ММА

Сегодня, 16:24

Сборная Украины по дзюдо бойкотирует чемпионат мира из-за допуска россиян

Мария Гусева
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Сборная Украины решила бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за допуска на турнир российских и белорусских спортсменов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Общественное. Спорт».

Ранее сообщалось, что Международная федерация дзюдо (IJF) допустила до турниров спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Организация наняла независимую компанию, которая будет проверять потенциальных участников турниров на предмет соответствия рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) по их позиции касательно СВО.

«Сборная бойкотирует чемпионат мира именно из-за допуска российских и белорусских дзюдоистов, — заявил главный тренер национальной команды Виталий Дуброва. — Узнали через сайт IJF, ведь вчера был последний день регистрации спортсменов на чемпионат мира. Мы ждали и надеялись, что здравый смысл одержит победу. Мы на завтра готовим официальное заявление, потому что сегодня воскресенье и не будет такой огласки. Спортсмены разочарованы, потому что уже и ребята начали вес гонять. Все же это был первый чемпионат мира для многих».

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. Организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Чемпионат мира по дзюдо состоится с 7 по 13 мая в Дохе (Катар).

Источник: РИА
дзюдо
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