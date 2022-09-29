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Единоборства / ММА

29 сентября, 12:42

Сергей Соловейчик избран на должность президента Федерации дзюдо России

Иван Торопцев
Корреспондент

Сергей Соловейчик был избран на должность президента Федерации дзюдо России (ФДР).

«29 сентября президиум ФДР на очередном заседании единогласно избрал Сергея Соловейчика на пост президента организации. На этой должности Сергей Соловейчик сменит Василия Анисимова, сложившего с себя полномочия по семейным обстоятельствам», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ФДР.

Василий Анисимов был президентом Федерации дзюдо России с 2010 года. Сергей Соловейчик был президентом Европейского союза дзюдо и вице-президентом Международной федерации дзюдо с 2007 по 2022 год.

Источник: https://tass.ru/sport/15906525
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