Шлеменко рассказал о подготовке к турниру своего промоушена

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал о подготовке к турниру своего промоушена.

«2 февраля у нас стартует турнир Shlemenko Fighting Championship. Это будет довольно большой турнир, а проводится он будет на футбольном стадионе. В главном бою будет драться мой ученик Александр Подмарев, которому будет противостоять большой иранец — это настоящий монстр. Будет очень интересно. Вслед за этим мы готовим детский турнир памяти Зборовского. У нас большие планы на этот год — намерены провести много различных турниров», — приводит слова Шлеменко «РБ Спорт».

Грядущий турнир Shlemenko Fighting Championship состоится в манеже спорткомплекса «Красная Звезда» в Омске.