Шлеменко сообщил, что Подмаревым заинтересованы зарубежные лиги

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о серьезном интересе к своему воспитаннику Александру Подмареву со стороны зарубежных лиг.

«Если вы посмотрите на его карьеру, мы постоянно его тренируем и совершенствуем. Например, раньше у него не получалось побеждать досрочно. Сейчас он уже выигрывает в первых раундах, и зрелищно. Он растет. Александр в тяжелый вес перешел недавно. Сейчас он все больше крепнет в новом дивизионе. Потихоньку этот вес становится его. Мы готовимся подписать его в серьезную лигу. Не буду забегать вперед. Но в нем заинтересованы зарубежные лиги. Bellator продается, туда не будет подписаний», — цитирует Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

В активе 29-летнего Подмарева 18 побед и 4 поражения в профессиональной карьере.