Shot: боксер Игорь Ионов задержан за участие в массовой драке в Москве

В Москве полиция задержала боксера Игоря Имелю Ионова за массовую драку, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, инцидент произошел около шести утра в воскресенье возле заведения «Галактика» на Академика Королева. Выпивший боец лиги Top Dog поругался с мужчиной в караоке-клубе из-за девушки, а на улице у заведения начал избивать его с приятелями.

Информируется, что драку заметила супружеская пара, вышедшая из бара. Сначала на помощь парню бросился супруг, а затем и его жена. Женщина в итоге попала в больницу с сотрясением мозга. Остановить драку смогли только приехавшие полицейские. Всех пострадавших отправили в больницу снимать побои, а Ионова — в отдел полиции.

Ионову вменяется сопротивление сотрудникам при задержании и ущерб, нанесенный оборудованию и спецтранспорту полицейских.

В своем последнем поединке в июне 2023 года Ионов победил Суламбека «Алого зверя» Шахгириева на турнире TOP DOG 21.