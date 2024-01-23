Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА

Сегодня, 13:29

Штырков объяснил осторожную тактику в бою по правилам кикбоксинга с Минеевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный российский боец, выступающий в полутяжелом весе, Иван Штырков объяснил осторожную тактику в бою по правилам кикбоксинга с Владимиром Минеевым.

«Не знаю, какой подтекст в словах об осторожном характере боя. Любой бой нужно проводить осторожно. Незадолго до поединка с Минеевым я проиграл нокаутом по боксу и не хотелось второй раз оказаться в таком же положении. Где-то я перестраховывался и действовал более аккуратно, но с оппонентом такого уровня в кикбоксинге нужно быть аккуратным. Я все свои поединки провожу на уважении к оппоненту, если люди не переступили какую-то черту. С Минеевым мы нашли общий знаменатель между нашими недопониманиями, успели поговорить, и у нас не было причин вести бой на неуважении. Но уважать — не значит не драться. В тот момент я делал все, что мог. Сильно уважаешь, хочешь показать жесткий бой. Так у меня было с Исмаиловым. Все на уважении, но оба боя были отличные в плане агрессии и накала. Здесь мне не хотелось, чтобы снова отсчитывали по десять секунд», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Бой Минеева и Штыркова по правилам кикбоксинга стал главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоялся 18 ноября в Сочи. Минеев победил единогласным решением судей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-o-boe-s-mineevym-ne-khotelos-vo-vtoroi-raz-okazatsya-v-nokaute-326744/
Иван Штырков
ММА
0
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Биография Марии Тимофеевой: детство и карьера российской теннисистки
«Картину Боттичелли изрезали и залили кровью. Сосед пролежал мертвым неделю». Истории Андрея Канчельскиса
Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки
СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Юморист скончался после драки в Сочи
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Гаджиев считает, что Александром Емельяненко двигают только деньги