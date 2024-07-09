Штырков заявил о желании провести бой с Минеевым по правилам ММА

Известный российский боец Иван Штырков заявил о своем желании провести поединок против Владимира Минеева.

«Запланирован бой с Владимиром Минеевым по правилам ММА. Были предварительные договоренности. Ждем его противостояния с Магой Исмаиловым и после него, наверное, появится конкретика. Будет или не будет бой, есть или нет желания у Владимира. Сейчас все в подвешенном состоянии. Наш бой хотели поставить в октябрьский турнир. Но я бы с удовольствием подрался с кем-то и кроме Минеева. Готов принять достойный вызов. Были разговоры по Вагабу Вагабову по ММА. Я готов и хочу драться. В первую очередь, нужно исходить из интересов лиги», — приводит Metaratings слова Штыркова.

Осенью 2023 года Минеев победил Штыркова в поединке по правилам кикбоксинга.