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Сегодня, 11:07

Кирилл Сидельников: «С Федором нереально соперничать в армрестлинге»

Давид Хачатрян
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35-летний российский боец Кирилл Сидельников (14-7) рассказал, что никто из Fedor Team не мог победить Федора Емельяненко (40-7) в армрестлинге.

«Мы в зале устраивали турниры по армрестлингу, но с Федором, на самом деле, было нереально [соперничать], потому что та техника, которую ему поставил Денис [Цыпленков], действительно работала. Ты просто не успеваешь, да и мы не умели, мы просто тупо на физухе старались, а есть определенные нюансы, которые Федор понял: резкость, взрыв. С Федором было очень тяжело бороться, он по технике выигрывал», — сказал Сидельников «СЭ».

Сидельников дебютирует в профессиональном боксе 20 октября на турнире Ural FC в Перми.

Федор Емельяненко
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