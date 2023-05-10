Слуцкий назвал некрасивым инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо в Катаре

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение организаторов чемпионата мира по дзюдо в Дохе запретить российским болельщикам находиться на трибунах с георгиевскими лентами.

«Это не имеет отношения к Катару — у нас теснейшие двусторонние отношения. Это имеет отношение к Международной федерации дзюдо, которая является организатором соревнований. Некрасивый шаг. Шаг, очевидно, запрограммированный. Георгиевская ленточка — это символ мира, победы. С ней была одержана победа в самой кровопролитной войне в истории человечества. Такое поведение — это некрасиво и недостойно. А лучшим ответом на такие выходки будет победа наших дзюдоистов», — приводит ТАСС слова Слуцкого.

Ранее стало известно о том, что организаторы ЧМ по дзюдо в Дохе потребовали от российских болельщиков, пришедших на соревнования с георгиевскими лентами, покинуть трибуны.

Чемпионат мира по дзюдо 2023 года проходит с 7 по 14 мая.