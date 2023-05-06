Соловейчик поблагодарил Международную федерацию дзюдо за допуск россиян на чемпионат мира

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик поблагодарил Международную федерацию дзюдо (IJF) за допуск российских спортсменов к участию в чемпионате мира и приверженность принципам построения мира через спорт.

«Я выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт и ценности дзюдо в столь непростое время, — приводит ТАСС слова Соловейчика. — Благодарю президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера и моих коллег за понимание того, что сегодня мы должны строить мосты отношений между странами посредством спорта и дзюдо в частности, а не сжигать их. Уверен, что все вместе мы сможем снять любые противоречия и решения, которые идут вразрез интересам спорта».

Чемпионат мира пройдет в Дохе с 7 по 14 мая.

Ранее IJF допустила россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. В сентябре 2022 года исполнительный комитет IJF отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях.