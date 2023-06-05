Соловейчик считает, что российские дзюдоисты показали класс на этапе «Гран-при» в Душанбе

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик заявил, что успешным выступлением на этапе «Гран-при» в Душанбе российские дзюдоисты показали свой класс, они почувствовали уверенность и теперь будут еще интенсивнее готовиться к следующим соревнованиям.

«Рад, что у наших коллег из IJF хватает мудрости и мужества, чтобы вопреки всему сохранять единство семьи дзюдо. Наши спортсмены, несмотря на все трудности, отсутствие международного спарринга, соревновательного опыта, показали класс, но его нужно доказывать от старта к старту, в борьбе с лучшими из лучших. В Душанбе порадовала и наша молодежь, которая придет на смену лидерам мирового дзюдо, и опытные дзюдоисты. Уверен, что ребята после этапа Гран-при прочувствовали свою силу и сейчас будут еще более интенсивно готовиться к следующим турнирам», — приводит слова Соловейчика ТАСС.

Соревнования в Таджикистане завершились 4 июня. Сборная России завоевала 11 медалей, став лучшей в неофициальном общем зачете. 29 апреля Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принять участие в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе.