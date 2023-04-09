Соловейчик сообщил, что Винер поделилась с дзюдоистами опытом развития клубных турниров

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик сообщил, что Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер посетила первый этап Континентальной лиги дзюдо.

В турнире участвуют 24 клуба из России, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Сербии и Таджикистана. «

«Думаю, новая система клубных соревнований, впервые опробованная в России, себя оправдала, будем ее продвигать и дальше, поскольку сейчас только так можно приглашать иностранцев: сделать это через федерации практически невозможно, а клубы — независимы. К слову, этим же путем идет и художественная гимнастика. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер была в гостях на этапе лиги и поделилась с нами своим опытом создания клубной ассоциации», — цитирует Соловейчика ТАСС.

Соревнования проходят в три этапа — второй состоится в Москве 6 мая, суперфинал — 8 июля во дворце спорта «Ак Барс» в Казани.