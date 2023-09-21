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Бокс/ММА

Сегодня, 18:28

Союз ММА России принял отставку Федора Емельяненко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Федор Емельяненко
Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Исполняющий обязанности президента Союза ММА России Андрей Терентьев заявил, что федерация приняла заявление об отставке Федора Емельяненко с поста президента организации.

«Сегодня состоялся президиум Союза ММА России, который принял отставку Федора Емельяненко», — приводит слова Терентьева ТАСС.

В августе Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России. Он возглавлял организацию с момента ее создания в 2012 году. В октябре 2018 года Емельяненко покинул эту должность, но в июне 2022 года снова был избран главой союза. Выборы нового главы федерации состоятся в декабре.

Источник: https://tass.ru/sport/18809435
Федор Емельяненко
ММА
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Терентьев сомневается, что федерации поддержат кандидатуру Габдуллина на должность президента Союза ММА