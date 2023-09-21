Союз ММА России принял отставку Федора Емельяненко

Исполняющий обязанности президента Союза ММА России Андрей Терентьев заявил, что федерация приняла заявление об отставке Федора Емельяненко с поста президента организации.

«Сегодня состоялся президиум Союза ММА России, который принял отставку Федора Емельяненко», — приводит слова Терентьева ТАСС.

В августе Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России. Он возглавлял организацию с момента ее создания в 2012 году. В октябре 2018 года Емельяненко покинул эту должность, но в июне 2022 года снова был избран главой союза. Выборы нового главы федерации состоятся в декабре.