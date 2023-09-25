Спортсмены Омской области выиграли общекомандный зачет Кубка России по ММА 2023 года

Спортсмены из Омской области заняли первое место в общекомандном зачете Кубка России по ММА 2023 года.

На второй строчке расположилась команда Дагестана, на третьей — Ульяновской области.

Победителями Кубка среди мужчин стали Раю Илья (52,2 кг), Мукумов Мухаммадамин (56,7 кг), Картоев Ибрагим (61,2 кг), Гусейнов Джамалутдин (65,8 кг), Мансуров Умронджон (70,3 кг), Гублиа Даут (77,1 кг), Шикхеримов Фахрудин (83,9 кг), Умаров Магомед (93 кг), Багаудинов Гаджимурад (120, 2 кг), Бабаев Дмитрий (+120,2 кг).

У женщин золотые медали завоевали Кипер Александра (46,6 кг), Игнатьева Алена (52,2 кг), Каюмова Садаф (56,7 кг), Алексеева Екатерина (61,2 кг), Девятова Татьяна (65,8 кг), Морозова Кристина (70,3 кг).

Кубок России по ММА проходил с 22 по 23 сентября в Омске. Победители турнира получат спортивные звания и путевку на чемпионат России в следующем году.