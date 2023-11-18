«Стхански» назвал RCC номером один по гонорарам

Российский кулачный боец Дауд «Стхански» Кельбиханов заявил, что лига RCC Hard в ближайшие годы может стать лидером мирового рынка кулачных боев.

«Я считаю, что по организационным моментам, проведению боев, статусу и конкурентности RCC — это очень серьезная лига. Она очень молодая в плане именно кулачки. Как система RCC существует уже давно. Еще годик и будет точно номер один. Если говорить по гонорарам, это с самого начала номер один. Для местных спортсменов все, что находится за границей — это как другой уровень. Если ММА — это UFC, если бокс, значит какая-нибудь «Суперсерия» и так далее. Кулачка — это Америка, это Bare Knuckle FC. Каждый спортсмен хочет попробовать свои силы за рубежом. Раз все стремятся туда, значит эта лига — мировая вершина на данный момент. Но у RCC есть все шансы и возможность перебить и перекрыть их», — приводит слова Кельбиханова MMA.Metaratings.ru.

Дауд Кельбиханов в лиге RCC Hard провел бой 29 апреля 2023 года против Михаила Колобегова. Тогда Кельбиханов одержал победу единогласным решением судей.