Тренер Волкова Кияшко: «Дзюба стал бы чемпионом в единоборствах. Ему подошел бы бокс»

Тренер третьего номера рейтинга в тяжелом весе Александра Волкова (38-10) Тарас Кияшко в разговоре с «СЭ» предположил, какой вид единоборств подошел бы нападающему Артему Дзюбе.

«Дзюба стал бы чемпионом в единоборствах. В любом виде спорта он добился бы хороших успехов. Думаю, ему подошел бы бокс. Если бы не было проблем с борьбой, то и смешанные подошли бы», — сказал Кияшко «СЭ».

36-летний Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива». На днях футболист заявил, что его новая команда сорвет джекпот.