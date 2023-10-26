Токов рассказал о сопернике, с которым он готов встретиться в одном из турниров в России

Экс-претендент на титул чемпиона Bellator в среднем весе, россиянин Анатолий Токов рассказал о сопернике, с которым он готов встретиться в одном из турниров в России.

«Конкретики и ясности действительно нет. Я мало что знаю об этом. Но мне было бы интересно. Сейчас разрешится вопрос с нашей организацией, и, может быть, такая возможность появится. Магомед Исмаилов — популярный, известный и медийный боец. Для боя в России это был бы идеальный вариант», — приводит слова Токова MMA.Metaratings.ru.

Ранее тренер Владимира Минеева Расул Магомедалиев заявил, что Анатолий Токов будет готовиться у него к своим следующим поединкам.