Тренер Минеева — о молодом Федоре Емельяненко: «Его в борьбе никто посадить не мог»

Тренер Владимира Минеева по ударной технике Умар Умахандибиров рассказал, каким запомнился Федор Емельяненко, когда тот в начале карьеры тренировался у Волк-Хана (настоящее имя Магомедхан Гамзатханов) в Туле.

«Я еще тогда служил, мне было 19 лет, во мне было 75 кг. Помню первый день, когда Федор зашел в зал с сумкой. Провел первую схватку, и Волк-Хан, сидевший рядом с нами, сказал: «Ребята, посмотрите, у этого человека большое будущее». У Федора было сильное желание. Борьба у Федора была, он же выходец из дзюдо... просто нереально было его посадить. Вот взял одну ногу — и что ни делай, невозможно было», — сказал Умахандибиров в интервью «СЭ».

Умахандибиров — племянник Волк-Хана.

15 сентября в Элисте Минеев проведет бой по кикбоксингу против экс-чемпиона Bellator бразильца Рафаэля Карвальо.