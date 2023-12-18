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Сегодня, 10:46

Туменов назвал бойца, который представляет прямую угрозу для чемпиона UFC Джонса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец полусреднего дивизиона ACA Альберт Туменов заявил, что в лице Тома Аспиналла видит прямую угрозу для чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса.

«Да, вижу. Я болел за своего друга Сергея Павловича и ожидал, что за счет ударной техники он превзойдет соперника. Может, он действительно превосходит британца в ударной технике, но тут зарешала взрывная скорость Аспиналла. Самые большие проблемы Джону Джонсу создал Александр Густафссон, который хорошо боксировал. За счет этого бокса Аспиналл должен выиграть. Джонсу будет очень тяжело повалить Тома», — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

Аспиналл победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Джонс последний поединок провел против Сирила Гана в марте 2023 года на турнире UFC 285. В этом противостоянии удушающим приемом в первом раунде победил Джон и завоевал чемпионский пояс в тяжелой весовой категории. В его активе 27 побед и одно поражение.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tumenov-nazval-boica-kotoryi-predstavlyaet-pryamuyu-ugrozu-dlya-chempiona-ufc-dzhonsa-316477/
Альберт Туменов
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