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Бокс/ММА

Сегодня, 22:05

Туменов не хочет повторить ошибку Слипенко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец полусреднего дивизиона ACA Альберт Туменов рассказал о предстоящем поединке с чемпионом лиги Устармагомедом Гаджидаудовым.

«Вы правильно заметили. С Устаром тяжело что-то раскачать. Он очень скромный человек, достойно себя ведет. В основном разговаривает только в клетке. Что касается шансов. Мы с вами обсуждали его бой с Виталием Слипенко и почти не давали ему шансов. Как и у любого бойца, у Устара есть шансы на победу. Но я в себе уверен. Я не хочу допустить ту же ошибку, что и Слипенко, который вышел, не изучив соперника. Отношусь к Гаджидаудову со всей серьезностью. Недооценка бойца, который стал чемпионом, и понял, что это такое ожжет закончиться плохо. Я тренируюсь так усердно, что уже запарился. Скорее бы закончился этот тренировочный лагерь», — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что Туменов и Гаджидаудов проведут 24 декабря в Москве на турнире ACA 168 в рамках полуфинала Гран-при полусреднего веса. На предыдущей стадии Туменов победил киргиза Алтынбека Мамашова, а Гаджидаудов отнял пояс чемпиона у Виталия Слипенко.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tumenov-ne-khochu-povtorit-oshibku-slipenko-315958/
Альберт Туменов
Устармагомед Гаджидаудов
ММА
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