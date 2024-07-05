Кремлев: «Hardcore? Я за то, чтобы прикрыть эту лавочку!»

Глава Федерации бокса России и IBA Умар Кремлев поделился мнением о скандальной ситуации, произошедшей в кулачной лиге Hardcore FC.

«В боксе унижения и разделения по национальным вопросам не будет! — приводит слова Кремлева «СЭ». — Бокс за то, чтобы объединять людей, особенно внутри страны. Мы никому не позволим унижать по нации. Для нас такие люди — это изгои общества. Националисты — это для меня не люди. Потому что у них нет чувства. У нас лучшая многонациональная семья. Россия — лучшая и самая счастливая страна, потому что живет в единстве. А вот появляются такие мелкие бесоватые... Таких в боксе точно не будет.

Hardcore, как и UFC, пытается пиариться на этой грязи. К сожалению, это такой маркетинг. Это очень печально. Маркетинг должен строиться через дисциплину, порядок, уважение. Люди привыкли к негативу, а такие лиги, как Hardcore, привыкли на этом пиариться, поднимать свой рейтинг. Это печально. Мои рекомендации: пусть они меняют свой пиар, либо это в ближайшее время все закончится очень печально. Думаю, в ближайшее время поговорю с Федерацией бокса России и спрошу, почему продлили лицензию. Я за то, чтобы прикрыть эту лавочку. Молодежь развращается".

Ранее боец Джавид Рзаев после поединка в микрофон оскорбил по национальному признаку другого бойца — Артура Кулинского. Рзаева пожизненно отстранили от выступлений, его делом занялись правоохранительные органы.