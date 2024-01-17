В ACA готовы пойти навстречу Пономареву, пожелавшему дебютировать в боксе

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев рассказал о подробностях контракта тяжеловеса Григория Пономарева, заявившего, что «его соглашение с лигой маленько на паузе».

«Он провел в лиге один бой, осталось еще два. Григорий выражает желание побоксировать. Это мы можем обсудить, но только с нашего позволения. Есть контракт. Менеджер объяснил, что из-за травмированного колена Пономарев долгое время не сможет бороться. Больший смысл будет иметь его плавное возвращение в единоборства через бокс, где колени не задействованы таким образом. Если это поможет ему раскочегариться и вернуть уверенность, мы не должны этому сопротивляться. Парню надо помочь вернуться в спорт. Мы не кровожадные. Мы хотим, чтобы условия контракта выполнялись, но можем пойти навстречу. Но это на стадии обсуждения. Предметно будем общаться, когда поступит предложение. Пока Пономарев не в состоянии ни боксировать, ни тем более драться по правилам ММА», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Пономарев получил травму 11 августа в бою с Мухуматом Вахаевым на турнире ACA 161. На счету 28-летнего бойца 6 побед и 3 поражения в ММА.