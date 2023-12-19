В Адыгее в ДТП погиб мастер спорта по боевому самбо Шехетль

Заслуженный наставник Российского союза боевых искусств Аскер Калашаов сообщил, что мастер спорта России по боевому самбо, неоднократный победитель первенств России и всероссийских турниров по панкратиону Бислан Шехетль погиб в ДТП на территории Адыгеи.

«Да, действительно, не стало нашего Бислана, погиб в ДТП. Бислан был моим одним из самых талантливых воспитанников на протяжении девяти с половиной лет, и я относился к нему, как к сыну. Ничто не может утолить боль утраты», — приводит слова Калашова ТАСС.

Авария произошла на скользком участке автодороги Бжедугхабль — Адыгейск. 25-летний спортсмен не справился с управлением, машина съехала с трассы, опрокинулась и врезалась в опору ЛЭП.

По данным главного управления МВД России по республике, спортсмен умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Пассажира автомобиля, 24-летнего жителя Теучежского района, с тяжелой травмой доставили в реанимацию больницы Адыгейска.