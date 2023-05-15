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Единоборства / ММА

15 мая, 09:12

В Федерации дзюдо России прокомментировали незасчитанный бросок Тасоева в финале чемпионата мира

Виктория Кравченко
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Спортивный директор Федерации дзюдо России (ФДР) Кирилл Денисов объяснил спорный бросок российского дзюдоиста Инала Тасоева в финальном матче чемпионата мира с двукратным олимпийским чемпионом французом Тедди Ринером.

«С 2022 года правила IJF аналогичные ситуации трактуют именно так: без оценки. Но нужно подробно разобрать этот момент, прийти к общему знаменателю, потому что такие эпизоды необходимо трактовать как результативное действие. Думаю, если мы продолжим работать с такой же интенсивностью, команда сможет сотворить не одну громкую сенсацию. И у Инала, и у Тамерлана Башаева все впереди», — цитирует Денисова ТАСС.

13 мая Тасоев стал серебряным призером в весовой категории свыше 100 кг. 25-летний спортсмен также является двукратным бронзовым призером ЧМ-2018 в Баку и ЧМ-2019 в Токио.

Источник: https://tass.ru/sport/17747009
дзюдо
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