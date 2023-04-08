В Федерации дзюдо России заявили, что эвакуация людей из спорткомплекса прошла спокойно

Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов рассказал, что возгорание в спортивном комплексе «Игровой» произошло в техническом помещении, а не на самой арене, эвакуация присутствовавших на соревнованиях людей прошла спокойно.

«Произошло небольшое возгорание, все покинули арену, все прошло без спешки, спокойно люди были эвакуированы. Ждем вердикта специальных служб, чтобы принять решение о продолжении соревнований. Пока был только третий круг турнира, пришлось прервать турнир в самом разгаре. Инцидент произошел не на спортивной площадке, а в одном из технических помещений», — приводит слова Денисова ТАСС.

8 апреля в спорткомплексе «Игровой» произошло возгорание, в связи с чем было принято решение прервать соревнования Континентальной лиги по дзюдо.

Континентальная лига по дзюдо проходит в три этапа. Второй этап также пройдет в Москве, третий — в Казани.