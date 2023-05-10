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Единоборства / ММА

Сегодня, 14:47

В федерации дзюдо заявили, что участники ЧМ дружелюбно относятся к россиянам после инцидента с георгиевскими лентами

Виталий Косик
Корреспондент
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Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе дружелюбно относятся к россиянам и не настроены устраивать скандал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо России.

Сегодня, 10 мая, стало известно, что организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе удалили с трибун трех болельщиков из-за георгиевских лент.

«Международная федерация дзюдо ничего нам не сообщала, об инциденте известно только из СМИ. Наше дело тренироваться, готовиться к выступлению на чемпионате мира и завоевывать медали, чем сейчас мы и занимаемся. Организаторы и иностранные спортсмены к нам дружелюбно относятся. Действительно, все рады нашему возвращению, никто не настроен разжигать скандал», — заявили в пресс-службе.

Чемпионат мира завершится 14 мая.

Решением исполнительного комитета IJF дзюдоисты из России и Белоруссии могут участвовать в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, где они борются за путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Источник: https://tass.ru/sport/17712775
дзюдо
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