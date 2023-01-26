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Сегодня, 21:02

В международной федерации дзюдо выступили за возвращение российских спортсменов на мировую арену

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство Международной федерации дзюдо выступило за допуск спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям после рекомендаций Международного олимпийского комитета.

«Возвращение дзюдоистов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях основывается на неопровержимых аргументах. Одним из столпов Олимпийской хартии является участие спортсменов без каких-либо исключений на почве дискриминации. Кроме того, российские и белорусские дзюдоисты никогда не участвовали ни в каких военных действиях и избегали участия в какой-либо политической пропаганде, поскольку их решением было оставаться в спорте и продолжать готовиться, ожидая момента, когда они смогут вернуться к соревнованиям», — приводит слова пресс-службы федерации ТАСС.

25 января в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), до соревнований в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/16896093
Олимпиада
ВАДА
МОК
дзюдо
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