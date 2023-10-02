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Бокс/ММА

Сегодня, 15:01

В Союзе ММА России заявили, что Емельяненко не покинет организацию

Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев рассказал «СЭ» о ситуации с возможным уходом Федора Емельяненко из организации.

19 августа 2023 года Федор Емельяненко принял решение покинуть пост президента Союза ММА России.

«Окончательно из союза Федор точно не уйдет, но пока неизвестно кто будет новым президентом союза. Уже в ближайшие две недели у нас будет еще один президиум в Москве, после которого у нас будет понимание о сложившейся ситуации», — сказал Терентьев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году. В октябре 2018 года он покинул эту должность, но в июне 2022 года снова был избран главой союза.

Федор Емельяненко
ММА
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