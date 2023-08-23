Минеев: «Бой с Арышевым? У меня пока другие планы»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев допускает возможность проведения боя с Дмитрием Арышевым.

«Он действительно делает успехи, и, по-моему, у него будет бой за временный титул [AMC Fight Nights]. Думаю, что в рамках титульного противостояния, как я уже ранее говорил, это лучшее, что может предложить Fight Nights. Но у меня пока другие планы», — сказал Минеев «СЭ».

На счету Минеева в ММА 16 побед, 1 поражение и 1 ничья, у Арышева — 14 побед, 8 поражений и 1 ничья.

15 сентября в Элисте Владимир Минеев проведет бой по правилам кикбоксинга. Соперник — экс-чемпион Bellator в среднем весе бразилец Рафаэль Карвальо.