Махно — о проблемах лиги Hardcore: «В первый раз что ли?»

Экс-претендент на титул AMC Fight Nights в полусреднем весе Алексей Махно отреагировал на решение Федерации бокса России на сутки отобрать лицензию у лиги Hardcore.

«Слышал о проблемах. Не хочу лезть в конфликты и грязь. Лишили и вернули. В первый раз что ли? Это же Hardcore. Им нравится это. Такая репутация. Каждому свое», — цитирует Махно MMA.Metaratings.

3 июля Федерация бокса России отозвала у Hardcore лицензию на проведение боев, но через сутки изменила свое решение. Отмечалось, что организация должна была устранить выявленные нарушения и выплатить штраф согласно регламенту.