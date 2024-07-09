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Поп-ММА

Сегодня, 04:20

Черкасов: «Дзюба уже не нужен ни одной нормальной команде»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боец поп-ММА Андрей Черкасов оценил шансы экс-нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы продолжить карьеру в поп-ММА.

«Понятное дело, что этот пешеход, который передвигается по полю, уже не нужен ни одной нормальной команде. В поп-ММА он, конечно, мог бы заиграть новыми яркими красками. Но думаю, что поп-ММА столкнётся с теми же проблемами, что и в футболе. Это его неуёмные финансовые амбиции. Скорее всего, он будет выставлять какой-то нереальный ценник.

Можно устроить бой Дзюбы и Дмитрия Тарасова, два сбитых летчика. Артема и, если он будет пьяный, Александра Емельяненко. В принципе, попробовать можно, но, опять же, не знаю, какие у него бойцовские качества. Я видел, что он когда-то дружил и даже проводил тренировки с Александром Волковым», — цитирует Metaratings.ru Черкасова.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Футбол
ММА
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