Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Поп-ММА

Сегодня, 10:37

Азербаджанский боец Рзаев объяснил, почему оскорбил Кулинского на национальной почве

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Азербайджанский боец Джавид Рзаев рассказал, почему оскорбил россиянина Артура Кулинского в турнире организации Hardcore.

«Я допустил непозволительную ошибку. Хочу извиниться перед всей Россией, перед обществом и перед всеми, чьи чувства я задел. Я буду пытаться заслужить ваше прощение своими поступками. Это не оправдание, но я был после боя, на эмоциях, пропускал очень много ударов», — цитирует Рзаева ТАСС.

После победы над российским спортсменом Сергеем Приходько азербайджанец с октагона вступил в перепалку с Кулинским, назвав его русской свиньей. Рзаев также пытался устроить драку, но его остановил ведущий, который заявил, что никто не имеет права оскорблять другую нацию.

Позже Федерация бокса России дисквалифицировала азербайджанца на неопределенный срок. Кроме того, она попросила Генпрокуратуру России проверить его высказывания на экстремизм.

ММА
2
Обсудить
Поп-ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Вратарь Турции выдал огненный сейв в компенсированное время
Чемпион мира по легкой атлетике Жак Фрайтаг найден мертвым в ЮАР
В Союзе дачников рассказали, что нужно сделать садоводу до окончания лета
Эрдоган ждет чемпионства, «оранжевое» наслаждение и кроссовки в румынской штрафной. Что произошло на Евро-2024 после выхода в 1/4 финала Нидерландов и Турции
Более половины опрошенных россиян продают созданные ими изделия
Американский сценарист Роберт Таун умер в возрасте 89 лет
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Федерация бокса России попросила Генпрокуратуру проверить бойца Рзаева на экстремизм