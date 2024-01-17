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Сегодня, 04:15

Бадаев: «Не думаю, что у «Нашего дела» есть возможности платить огромные деньги Вартаняну»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев на считает хорошей идей участие Эдуарда Вартаняна в турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело».

«Вартанян может вернуться, и мы можем начать переговоры, но уже речи не будет о тех сумасшедших деньгах, которые ему предлагались. Мы сразу об этом сказали. Это максимально честно.

Я не считаю, что Эдик рассматривает ACA как запасной вариант. Наоборот, он говорил: «В мире для меня два варианта — UFC или ACA». Что касается «Нашего Дела», его выступление возможно на разовой основе. Не думаю, что у организации есть возможности платить огромные деньги Эдику. Возможно, они есть, но мне так не кажется. Считаю, что помогут люди за пределами организации, спонсоры.

Может быть, Эдик хочет и нас «разбудить». Вот есть контракт от «Нашего Дела». Что скажет ACA? Не знаю, как это воспринимать, но не считаю хорошей идеей драться Вартаняну в «Нашем Деле». Чтобы не простаивать, да, и потом снова попытаться подписаться в США, а здесь заработать. Но, со спортивной точки зрения, очевидно, что достойного соперника Эдику лига вряд ли даст», — цитирует MMA.Metaratings.ru Бадаева.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vice-prezident-aca-badaev-ne-schitayu-khoroshei-ideei-boi-vartanyana-v-nashem-dele-324583/
Эдуард Вартанян
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