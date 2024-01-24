Боец Hardcore «Веном» Зайналов упал с 10-го этажа и попал в реанимацию

Боец лиги Hardcore Магомед Зайналов по прозвищу «Веном» упал с 10-го этажа в Ростове-на-Дону и сейчас находится в реанимации. Об этом сообщил Эдуард Кузьминов, с которым Зайналов должен был провести бой 2 февраля.

«Сегодня утром мне поступили печальные новости. Магомед Зайналов упал с 10-го этажа и сейчас находится в реанимации. У нас должен был пройти бой 2 февраля. Я молился, чтобы я выиграл в этом бою, а теперь я понимаю, что вообще пофиг на все эти бои, и хочу помолиться за Венома, чтобы у него было все хорошо, и чтобы он восстановился. И вас тоже прошу. Давайте все помолимся за него. Все в жизни бывает. Жизнь скоротечна, поэтому, дай Бог чтобы все было хорошо у Венома», — сказал Кузьминов на видео, опубликованном в соцсетях.

В последнем поединке Зайналов досрочно уступил Захару Амои по прозвищу Езид. Бой проходил в кулачной лиге Hardcore FC.