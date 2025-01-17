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Сегодня, 13:20

Боец поп-ММА Корней Тарасов лишился глаза

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Блогер и боец поп-ММА Корней Тарасов сообщил, что лишился глаза.

По словам блогера, он потерял глаз в результате конфликта с нетрезвой девушкой, которая по неосторожности ударила его в лицо.

«Вчера у меня произошло ЧП. К сожалению, я потерял глаз. Не знаю, как вам об этом говорить. Я улыбаюсь, конечно, ночью плакал. Ну а что делать? Как говорят в UFC, дерьмо случается. Мы хотели, конечно же, его [глаз] спасти, но этого сделать не получилось.

Переживаю немножко, но пофиг. Это, может, будет странно, но я вам это рассказываю, потому что мы блогеры и надо донести это до вас, чтобы вы берегли свои глаза», — сказал Тарасов в видео, которое опубликовал у себя в соцсетях.

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