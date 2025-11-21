Видео
Бокс/ММА
Поп-ММА

Сегодня, 16:05

Боец поп-ММА Кулинский получил 10 суток ареста за пропаганду нацистской символики

Анастасия Пилипенко

Тимирязевский районный суд Москвы на 10 суток арестовал бойца поп-ММА Артура Кулинского за пропаганду и публичное использование нацистской символики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным источника, Кулинский признан виновным в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ и получил наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кулинский исполнил на видео гимн Украины, сделал жест, похожий на нацистское приветствие, и выкрикнул русофобский лозунг. После этого он принес извинения.

Источник: ТАСС
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
