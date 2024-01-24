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Сегодня, 20:20

Боец поп-ММА Зайналов выпал с балкона 10-го этажа, пытаясь спасти кота

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Магомед Зайналов.
Фото Соцсети
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Боец поп-ММА Магомед Зайналов по прозвищу Веном, выступающий в лиге Hardcore FC, выпал с балкона 10-го этажа в Ростове-на-Дону, пытаясь спасти своего кота. Об этом Mash сообщила супруга 24-летнего Зайналова.

Как сообщает источник, причиной падения стал кот, который испугался и выскочил на балкон, оказавшись на водостоке. Зайналов сорвался вниз, пытаясь достать кота.

В последнем поединке Зайналов проиграл досрочно Захару Амои. Кулачный бой проходил в Hardcore FC. Ранее в Hardcore FC высказались о состоянии здоровья Зайналова после падения.

Источник: Mash
ММА
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Появилось видео состояния бойца ММА Зайналова после падения с 10-го этажа