25 октября, 13:10

Тарасов готов провести бой по правилам бокса: «Если будет медийный оппонент, почему нет»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» заявил, что готов провести медийный бой по правилам бокса.

«Я начинал свой путь в спорте с карате. Мой папа преподавал. Но потом появился футбол, и я ушел туда. А единоборства остались, как хобби. Но когда профессионально занимался футболом, то было сложно совмещать. Сейчас у меня появилось достаточно времени, занимаюсь в 7 утра боксом каждый день. Я в хорошей форме, мне кидают вызовы, но не буду говорить имена. Посмотрим, что из этого выйдет. Провести бой? Посмотрим, если будет хороший бой с точки зрения медийности. Если будет медийный оппонент, то почему нет», — сказал Тарасов «СЭ» на мероприятии движения «Здоровое Отечество».

За свою карьеру воспитанник «Спартака» выступал за «Томь», «Москву», «Локомотив», «Рубин» и «Велес». На счету Тарасова 1 гол в 8 матчах за сборную России.

1
Дмитрий Тарасов
Бокс
Футбол
Поп-ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
