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Сегодня, 16:21

Дрозд прокомментировал инцидент с оскорблением Рзаевым россиянина по национальному признаку

Виктория Кравченко
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Экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов в первом тяжелом весе Григорий Дрозд отреагировал на инцидент с оскорблением азербайджанским бойцом Джавидом Рзаевым оппонента по национальному признаку.

«Здесь без преувеличения нужно гасить это на корню и воспитывать молодое поколение правильно общаться, говорить и мыслить. Неприятно, когда в сегодняшней ситуации, когда нам нужно всем стоять плечом к плечо и отстаивать свои интересы, такие вещи происходят. Нужно запретить ему вообще боксировать в России, а если будет заведено уголовное дело, то он должен будет понести наказание в полной мере», — цитирует Дрозда Vprognoze.ru.

3 июля стало известно, что Федерация бокса России временно остановила лицензию лиги Hardcore после скандала.

После победы над российским спортсменом Сергеем Приходько азербайджанец Джавид Рзаев вступил в перепалку с Кулинским, назвав его русской свиньей. Рзаев также пытался устроить драку, но его остановил ведущий, который заявил, что никто не имеет права оскорблять другую нацию.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/boxing/11815505-drozd-azerbajdzhanskomu-bojcu-oskorbivshego-russkij-narod-nuzhno-zapretit-boksirovat-v-rossii.html
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Федерация бокса России временно остановила лицензию лиги Hardcore после скандала